Lavoro: boom di assunzioni per profili tecnici, ma non si trovano

Nei prossimi due anni il mercato del lavoro italiano avrà bisogno di assumere 200mila nuovi profili tecnici. Questa è la buona notizia. La cattiva, invece, è che di questi profili necessari se ne troveranno solo 1 su 3.

È il quadro, in bilico tra il dato impietoso e lo slancio ottimistico, che emerge da una ricerca condotta da BVA Doxa per Quadrifor dal titolo Innovazione, digitalizzazione e competenze delle Pmi del terziario.

Che se da una parte apre a importanti sviluppi per il Belpaese, sia lato lavoro che lato impresa, dall’altro palesa chiaramente un deficit tutto italiano, quasi endemico: la mancanza di prospettiva e l’incapacità di investire su una formazione continua e specifica, il più possibile in grado di assecondare e assorbire le spinte innovative che arrivano dal mercato del lavoro in continua evoluzione.

Le competenze più richieste

I settori strategici sono diversi (la green economy è uno di questi) e tra le competenze più richieste nella ricerca troviamo l’analisi dei dati (55,7%), il digital marketing (39,8%), il social media management (37,7%) e la cybersecurity (36,0%).

Se poi diamo uno sguardo più laterale, spuntano skill meno “tecnologici”, ma altrettanto strategici ed essenziali: una carta capacità di analisi e valutazione degli scenari, ad esempio, il lavoro in team, l’abilità di pensiero manageriale e tutti quegli aspetti capaci di favorire il cambiamento e l’innovazione all’interno di un’azienda, sia essa tradizionale o giovane.

Il punto dolente è che serviranno 200mila tecnici, ma nei prossimi cinque anni addirittura il 60% delle competenze oggi più diffuse saranno da considerarsi obsolete. Servirà dunque specializzarsi, e poi continuare a farlo nel tempo.

Dimostrazione, casomai ce ne fosse ancora bisogno, che la formazione continua è in sé un fattore competitivo e fondamentale, e non rappresenta dunque soltanto un tramite per il raggiungimento di obiettivi più generali.

Cosa non funziona nelle PMI italiane

Come sappiamo, il tessuto produttivo italiano è composto quasi esclusivamente da piccole e medie imprese. Quelle fino a 250 dipendenti rappresentano la quasi totalità (99%), e di queste il 95% sono imprese micro con meno di 10 addetti. Inoltre, il 68% del valore aggiunto del nostro sistema economico proviene proprio dalle PMI.

Ma – e questo è il vero problema – la struttura e l’organizzazione tipiche delle PMI italiane sembrano cozzare contro la necessaria rivoluzione digitale che invece saranno chiamate a sposare.

Non dimentichiamo che i posti di lavoro a rischio in Italia sono tantissimi, e che la crisi occupazionale, per quanto si sia in qualche modo stabilizzata, non accenna a placarsi.