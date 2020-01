Lavoro autonomo: 2,2 mld di ore in meno. Pagano il conto artigiani e commercianti

editato in: da

È crisi del lavoro autonomo con quasi 2,2 miliardi di ore lavorate in meno tra i livelli pre-crisi del 2007 e la fine del 2018. A registrare tale contrazione, pari al 14,4 per cento, è l’Ufficio studi della Cgia che nel suo ultimo Rapporto evidenzia un crollo totale del monte ore pari 2,3 miliardi (-5 per cento) di cui solo 121 milioni (- 0,4 per cento) riguardano i lavoratori dipendenti.

Per il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo, sebbene dal 2015 il monte ore lavorate sia tornato a crescere “il gap con il livello pre-crisi è ancora fortissimo e a pagare il conto sono stati, in particolar modo, gli artigiani e i piccoli commercianti“. In questi ultimi 10 anni, infatti – sottolinea Zabeo – “il numero complessivo di queste piccole attività di vicinato è diminuito di 200 mila unità. Chiusure che hanno desertificato molti centri storici e altrettante periferie di piccole e grandi città, con una veemenza che dal secondo dopoguerra non si era mai verificata”.

Oltre ad aver costretto alla chiusura molte piccolissime attività, la bassa crescita del Pil registratasi in questi ultimi 12 anni ha condizionato negativamente anche la qualità dei nuovi ingressi nel mercato del lavoro. Dal Rapporto emerge, infatti, che se i lavoratori dipendenti a tempo parziale sono aumentati di oltre 1 milione di unità (+40,2 per cento rispetto al 2008), lo stock di quelli full time è, invece, sceso di 341 mila unità (- 2,3 per cento rispetto al 2008).

I dati evidenziano una flessione delle ore lavorate maggiore nel Mezzogiorno. Tra il 2007 e il 2016 (ultimo anno in cui i dati regionali sono a disposizione) la contrazione al Sud è stata del 10,7 per cento (pari a -1,4 miliardi di ore lavorate), contro il -5,8 per cento del Nordest (- 563 milioni), il -5,7 per cento del Nordovest (-755 milioni) e il -5,1 per cento del Centro (-491 milioni). A livello regionale le riduzioni più importanti si sono verificate in Molise e in Sicilia (-12,4 per cento in entrambi i casi), in Campania (- 12,3 per cento) e in Basilicata (-11,1 per cento). Per contro, la Lombardia (-4,8 per cento), il Lazio (-2,9 per cento) e il Trentino Alto Adige (-1,1 per cento) sono state le regioni meno interessate da questo fenomeno.

Tra il 2008 e il 2018 l’escalation del numero di dipendenti a tempo parziale ha interessato soprattutto il Sud (+355.000 unità pari a una variazione del +55,4 per cento). Più contenuto il dato che ha riguardato il Centro (+226.000 pari al +41,1 per cento), il Nordovest (+275.000 pari al +35,7 per cento) e il Nordest (+187.000 pari al +30,1 per cento). Campania, Calabria e Puglia, invece, sono state le regioni con la più elevata percentuale di crescita, rispettivamente del 68,6, del 66,7 e del 62,3 per cento. Marche (+26 per cento), Umbria (+22,8 per cento) e Veneto (+12 per cento) sono stati, infine, i territori meno coinvolti – si legge nel Rapporto – dall’aumento della precarizzazione del mercato del lavoro.

Se nei primi 9 mesi del 2019 (ultimo dato disponibile) la situazione è in via di miglioramento – nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, infatti, autonomi e dipendenti hanno incrementato di 175 milioni lo stock di ore lavorate (+0,5 per cento) – con un’occupazione in aumento e un monte ore lavorate ancora molto inferiore al livello pre-crisi, la produttività del lavoro non ha, tuttavia, registrato alcun incremento significativo.

Per invertire tale tendenza secondo il segretario della Cgia Renato Mason è necessario il Governo “metta in campo delle misure economiche adeguate, come una drastica riduzione delle tasse, della burocrazia e un forte incremento degli investimenti pubblici”.