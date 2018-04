Per chi cerca lavoro al Sud ecco i casting per partecipare alla fiction di Montalbano

editato in: da

Lavorare in una delle fiction più seguite della televisione italiana è il sogno di tanti giovani attori, ma potrebbe non rimanere un sogno nel cassetto. La produzione che si occupa della serie Il Commissario Montalbano sta cercando volti nuovi per affiancare i protagonisti della serie nelle puntate che si gireranno prossimamente in Sicilia.

Per partecipare come comparsa alle prossime puntate del Commissario Montalbano, bisogna presentarsi giovedì 19 aprile a Modica, in provincia di Ragusa, presso il Palazzo della Cultura, oppure venerdì 20 aprile a Ragusa, nella sede della Compagnia della bellezza, in via Asia. Non bisogna avere particolari requisiti, basta essere adulti di età compresa tra i 18 e i 70 anni e presentarsi muniti della fotocopia della carta d’identità, del codice fiscale e del proprio codice IBAN.

L’opportunità è ghiotta non solo per i giovani e i disoccupati che possono guadagnare una piccola cifra in attesa di occupazione, ma anche per gli aspiranti attori che vogliono aggiungere la partecipazione a una produzione così prestigiosa nel proprio curriculum. Senza tralasciare i tanti fan della serie che possono avere l’occasione per vedere da vicino i protagonisti della fiction prendendo parte alle riprese.

Nei giorni scorsi, la produzione aveva annunciato che Montalbano si sarebbe recato in “trasferta” per qualche giorno. Nella prossima stagione della serie tv, la puntata dal titolo “L’altro capo del filo” sarà ambientata interamente in Friuli, dove a fine aprile si trasferirà la troupe per girare. Le altre puntate della fiction, invece, saranno girate, come sempre, in Sicilia.

Il Commissario Montalbano è una serie tv ispirata ai romanzi scritti da Andrea Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti. La serie è prodotta dalla Palomar e viene trasmessa a partire dal 1999, con risultati eccezionali, in termini di audience e critica. Nonostante la serialità, ogni puntata ha una storia a sé, come se fosse un film. Le storie raccontate hanno come protagonista Salvo Montalbano, commissario di polizia in un’immaginaria cittadina siciliana dal nome Vigata. Oggi la serie è trasmessa in più di 20 Paesi nel mondo e nel 2016 è entrata nella top ten delle trasmissioni più viste nel Regno Unito.