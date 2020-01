Lavorare meno per lavorare meglio: la proposta della Finlandia

editato in: da

Arriva dalla Finlandia la proposta che mira a rivoluzionare il mondo del lavoro: ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni per 6 ore quotidiane. A proporre l’iniziativa è il primo ministro Sanna Marin, la più giovane premier del mondo, con i suoi 34 anni.

“Davvero le otto ore lavorative solo l’ultima verità? Io credo che le persone si meritino di passare più tempo con quelli a cui vogliono bene, e di coltivare i loro hobbies ed altri aspetti della vita come la cultura. Questo potrebbe essere il prossimo passo per la nostra vita lavorativa”, ha detto la premier presentando l’iniziativa nei giorni scorsi.

In realtà la Finlandia non è nuova a queste aperture sul mondo del lavoro. Nel 1996 grazie al “Working Hours Pact” è entrato in vigore un orario flessibile che permette ai dipendenti di aggiustarsi il tempo speso sul posto di lavoro, iniziano o finendo fino a tre ore prima (o dopo).

Attualmente la norma è lavorare 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. È stata in realtà l’ala sinistra della coalizione di governo guidato da Sanna Marin a proporre la settimana corta. Nell’attesa che venga attuata, i finlandesi sembrano non lamentarsi, tanto che risultano vivere in uno dei paesi più felici del mondo.

Nella vicina Svezia la settimana di lavoro corta così come proposta da Sanna Marin, è già una realtà dal 2015: secondo le indagini, i dipendenti sono più felici, si ammalano di meno e sono più produttivi. Una ragione è dovuta al fatto che il loro stipendio non ha subito flessioni. Le conseguenze per lo Stato sono state rilevanti: più persone assunte, quindi più costi sicuramente, ma anche più tasse e quindi servizi più efficienti, con i consumatori più soddisfatti.

Pioniere di questa sperimentazione è stato lo stabilimento Toyota di Göteborg, seconda città svedese, che nel lontano 2003 ha ridotto l’orario di lavoro mantenendo inalterato lo stipendio. In cambio ha ottenuto dipendenti più concentrati e meno pigri, lontano dalle distrazioni portate soprattutto dagli smartphone e con più tempo da trascorrere tra famiglia, amici e hobby. Il risultato è stata una produttività maggiore e un incremento dei profitti.

Dunque un esperimento riuscito, replicato su scala nazionale, che ora può addirittura varcare i confini della Svezia, diventando una realtà in altri paesi d’Europa. E chissà che non possa arrivare anche in Italia. Dalla Finlandia per il momento il governo Conte ha “importato” un’altra misura che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del lavoro: il reddito di cittadinanza, cioè il sussidio statale destinato ai disoccupato in attesa di trovare un lavoro.