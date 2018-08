Lavorare in Ferrari e Lamborghini, ecco le posizioni aperte

editato in: da

Ferrari e Lamborghini propongono svariate posizioni lavorative per eventuali assunzioni e stage. Ecco in che modo candidarsi e quali ruoli vengono ricercati tra laureati e neolaureati.

Avere la possibilità di lavorare in aziende prestigiose come Ferrari e Lamborghini rappresenta il sogno di una vita di moltissimi appassionati di motori. Costoro saranno lieti di sapere che le due compagnie in questione, leader nel settore, sono alla ricerca di nuovo personale da assumere, al fine di ampliare il proprio staff in svariati ambiti.

I nuovi arrivati potranno essere selezionati per un periodo limitato di stage di alcuni mesi, retribuito, o per assunzioni. Dato il livello dei marchi, è quasi scontato sottolineare come il personale preso realmente in considerazione dovrà essere qualificato.

In casa Ferrari le offerte di lavoro sono principalmente rivolte a laureati con ampia esperienza nel settore. Gli stage, della durata media di sei mesi, sono invece rivolti ai neolaureati, impossibilitati per età ad avere nel proprio curriculum esperienze lavorative inerenti tale ambito. I corsi di laurea privilegiati sono i seguenti: Ingegneria Industriale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria dei Materiali, Ingegneria Gestionale e Ingegneria del Veicolo.

Chiunque volesse candidarsi, potrebbe proporsi per le seguenti figure ricercate:

Digital Marketing Specialist

Component Design Engineer

Electrical Program Manager

Power Electronic Design Engineer

Licensing Specialist

Engine Development Engineer

Risk Management Specialist

Composite Design Engineer (e Buyer)

Wind Tunnel CFD Model Designer

Simulation Engineer

Store Manager (presso Ferrari Store di Venezia)

Sales & Marketing Analyst (stage in Germania)

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti delle posizioni disponibili è possibile visitare la pagina del sito Ferrari inerente nuove assunzioni. Tutte le candidature potranno essere inviate per via telematica.

Anche la Lamborghini è alla ricerca di nuove figure specializzate, ecco quali:

Procurement Project Leader

Preventive Quality Carbon Fiber (settore Qualità)

Industrial Engineer

Senior Buyer Special Painting & Bumpers

Senior Buyer Safety & Driving Assistance Systems

Senior Buyer Hybrid Electrification

Pre Series Logistic Planner

VOC Analyst & Reporting e Preventive Quality Interior / exterior

Per ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti delle posizioni disponibili per assunzioni in Lamborghini sarà possibile recarsi sulla pagina lavoro e carriere del sito dell’azienda. Attraverso la stessa sarà possibile inviare la propria candidatura.