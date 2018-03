La grande crisi dell’industria del porno. Ecco perché

editato in: da

C’era una volta l’industria del porno, che nell’epoca d’oro fra gli anni ’70 e gli anni ’90 ha distribuito soldi a pioggia a tutti gli addetti ai lavori – dagli attori all’ultimo dei tecnici delle luci – per ritrovarsi oggi vittima di internet e del consumo gratuito che ha messo letteralmente in ginocchio il settore.

Il sito ‘BadGirlsBible’ evidenzia come solo poche riescono a guadagnare 100.000 dollari all’anno e ad affermarsi, mentre la maggior parte delle attrici riesce a portare a casa circa 40/50 mila dollari annui. Naturalmente, vanno considerate anche le percentuali trattenute dagli agenti, che variano dal 10% al 15%, e altre spese collaterali come, ad esempio, gli esami di routine per l’HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili. Peraltro sono pochissime le ragazze che riescono ad imporsi. La fama di una pornostar dura, all’incirca, 18 mesi, a meno che non si crei una rete di attività “collaterali” – tipo ospitate in televisione, reality, linee di intimo ecc. – che ne aumentano la popolarità e la longevità.

Per i pornoattori le cose vanno peggio: 500-600 dollari a film, con le poche riconosciute star che arrivano a malapena a mille, e anche 1500 se si finisce su un set di porno gay. A queste cifre lorde vanno tolte le percentuali trattenute dagli agenti, che variano dal 10% al 15%, e altre spese tassative come gli esami sanitari per l’HIV e le altre malattie sessualmente trasmissibili.

Il porno post 2000 sembra aver assunto i tratti classici del sistema oligopolistico (quattro/cinque portali web di porno gratuito) che sta facendo diminuire gradualmente i salari di attori e maestranze del settore. Tanto che molte pornostar Usa arrotondano con la promozione di prodotti commerciali, scatti pirata su Snapshot, o anche servizi da escort.

