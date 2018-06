La Fornero va in pensione a 71 anni: “Voglio insegnare a immigrati e rifugiati”

editato in: da

“Spero di poter dedicare più tempo alla lettura, di potere curare l’orto, svolgere attività di volontariato e viaggiare di più con mio marito”, aveva detto la Fornero pensando al suo imminente pensionamento. A 71 anni l’ex ministra del governo Monti smetterà di lavorare all’Università di Torino, dove per una quarantina d’anni ha insegnato Economia Politica. E ha le idee chiare su cosa farà quando sarà in pensione: “Vorrei occuparmi di attività di volontariato. Credo ci sia molto spazio, per esempio anche per un insegnamento minimale a rifugiati, immigrati. Io credo che se qualcuno pensa che la mia competenza e le mie capacità didattiche possano essere d’aiuto, ma anche altre competenze, io sarò a disposizione”.

L’ex ministro del Lavoro si è poi espressa su Matteo Salvini e la sua riforma a Radio 24: “Non voglio parlare dei miei sentimenti e delle mie sofferenze, ma dispiace che si sia fatto del mio nome un capro espiatorio e questo lo dobbiamo essenzialmente al signor Salvini. E’ qualcosa che ha messo in imbarazzo molte persone nella mia famiglia come le mie sorelle e altre persone che in paese hanno il mio stesso cognome. Questa è un’operazione cinica e vigliacca. Ho avuto paura in questi anni? Diciamo che non è stato facile. Ma quello che ho fatto, l’ho fatto per il Paese”.

“Io non ho mai pensato di costruirmi una carriera politica”, ha continuato l’ex ministro, “ma sono certa che se qualcuno mi avesse chiesto di candidarmi io avrei detto no. C’è una cosa che in politica non capisco: non si riesce a dire la verità. Devi dire la cose di parte. Ieri due ministri, Salvini e Di Maio, hanno continuato a parlare come se fossero in campagna elettorale e secondo me non hanno detto la verità. Esistono dei vincoli alle azioni di tutti e anche loro lo impareranno. Forse è meglio usare il linguaggio della verità. La democrazia richiede che ci sia consapevolezza, non che si sbandierino slogan, frasi fatte o peggio”.

