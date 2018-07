La Ferrero cerca 90 assaggiatori di Nutella

editato in: da

Amanti della Nutella, la Ferrero cerca proprio voi. L’azienda di Alba è alla ricerca di “assaggiatori di Nutella”, in gergo tecnico si chiamano “giudici sensoriali“, per testare i prodotti.

L’annuncio è stato pubblicato dalla Openjobmetis per conto della Soremartec Italia srl, la società di ricerca e sviluppo della Ferrero. Si cercano 90 persone che avranno il compito di testare i semilavorati e le materie prime, a partire da vari tipi di cacao e granella di nocciole, che servono a produrre i dolci più famosi del marchio piemontese. L’impegno è di due giorni alla settimana. La sede: Alba. Esperienza richiesta: assolutamente nessuna.

I 90 candidati dovranno frequentare un corso di formazione della durata di tre mesi, in partenza il 30 settembre, per “addomesticare” gusto e olfatto. Il corso servirà anche ad insegnare ai nuovi giudici i termini giusti per descrivere ogni sensazione in arrivo dalle loro papille gustative. Il contratto è part time e, si precisa, “compatibile con altri lavori”. Unici requisiti: l’assenza di allergie e una buona dimestichezza con il computer.

Ecco il testo dell’annuncio:

“Si ricerca per importante azienda alimentare, 90 giudici sensoriali – assaggiatori/trici di semilavorati dolciari. È richiesta abitudine all’utilizzo del computer e assenza di allergie legate a prodotti di questo genere o di patologie/abitudini che possano influenzare le capacità sensoriali coinvolte (gusto, olfatto e la vista nella distinzione dei colori). È richiesta disponibilità part time, 2 giorni alla settimana, 2 ore per giorno (mattina o pomeriggio). Si offre corso di formazione che avrà l’obiettivo di educare il senso dell’olfatto e del gusto e a migliorare la capacità di esprimere a parole ciò che si percepirà con gli assaggi dei prodotti semilavorati e contratto di somministrazione duraturo”.