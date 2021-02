Just Eat assume i rider: primi contratti di lavoro dipendente a marzo

editato in: da

Just Eat ha annunciato che assumerà i rider con contratto di lavoro dipendente a partire dal prossimo marzo. Le assunzioni partiranno in Lombardia secondo il modello Scoober già attivo in alcuni dei Paesi in cui opera il gruppo, un modello con tre tipi di contratto: full time, part time e a chiamata.

Cosa prevede il contratto per i rider di Just Eat

Scoober prevede l’inquadramento dei rider come lavoratori dipendenti. Una scelta che consentirà loro di avere tutti i vantaggi e le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti, e condizioni di assunzione eque tra cui: un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità per lavoro notturno, e festivi, coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele previdenziali.

Il contratto di lavoro dipendente previsto dal modello Scoober si basa sulle linee guida internazionali di un accordo aziendale e sull’applicazione integrale della normativa e della legislazione italiana. In attesa che il confronto con le organizzazioni sindacali attualmente in corso individui una disciplina collettiva, Just Eat avvierà il nuovo modello mediante un regolamento aziendale che prevede di utilizzare diversi regimi di orario:

contratti di lavoro dipendente full time, (40 ore settimanali);

part-time (variabile in base alla città e ai volumi di ordini previsti);

contratti a chiamata.

Rider Just Eat, quale sarà lo stipendio (e altre indennità)

Quanto alla retribuzione, in fase di prima applicazione, Just Eat riconoscerà un trattamento non inferiore alle tabelle previste da contratti collettivi esistenti per profili ed attività analoghe, garantirà un compenso orario del valore medio di circa 9 euro. Si tratta “di un valore indicativo, che si ottiene applicando su una paga base di 7.50 Euro l’ora, indipendentemente dalle consegne effettuate, il pacchetto di maggiorazioni previste dalla normativa in vigore”.

A tale somma si aggiungerà un ulteriore sistema di bonus legato al numero di consegne. Tale importo potrà essere aggiornato e rivisto – nella sua composizione e funzionamento – in funzione dell’esito del confronto sindacale in corso

L’assunzione dà diritto al percepimento di altre indennità: