In Italia il primo corso per personal trainer per ragazzi con problemi di obesità e bullismo

Personal trainer per i più giovani, è questo l’obiettivo del corso in arrivo a Milano e indirizzato a persone che si vogliono formare nell’aiutare le nuove leve a fare passi avanti non solo nella forma fisica, ma anche nei rapporti con gli altri.

Obesità e bullismo, sono due delle problematiche all’ordine del giorno nel mondo dei ragazzi, che si possono debellare anche grazie a figure professionali preparate proprio per interagire con i più giovani. I numeri parlano chiaro: negli ultimi quarant’anni – circa – il tasso di bambini obesi al mondo è diventato dieci volte maggiore. E lo Youth Fitness Trainer punta sull’educazione alla salute a 360 gradi.

A organizzare questo appuntamento Issa Europe, scuola che si occupa della formazione e di fare ottenere certificazioni in ambito fitness. Il corso si tiene per la prima vota in Italia e ha lo scopo di preparare a una professione che ha a che fare con la salute. Perché in fondo era già noto ai latini: mens sana in corpore sano, ovvero una mente sana in un corpo sano.

Il corso si terrà nel fine settimana del 21 e 22 aprile a Milano, nella sede di Issa Europe. Saranno due giorni dedicati all’approfondimento grazie a lezioni che spazieranno dalla teoria alla pratica. Dalla crescita fisica nell’età evolutiva, all’alimentazione più giusta per i giovani fino a esercizi, allenamento della forza e psicologia. Possono accedere al corso CYFT (Certified Youth Fitness Trainer) personal coach professionisti, allenatori preparatori fisici, ma anche persone che hanno a che fare con bambini.

La durata delle lezioni sarà di 14 ore che verranno suddivise nel corso dei due giorni e nel ruolo di formatori ci saranno diverse figure professionali come medici, trainer e psicologi. Al termine del corso si terrà l’esame teorico e pratico, le prove saranno online ed è previsto un quiz a risposta multipla e della documentazione da caricare sul sito.

Fra i requisiti richiesti amare il fitness e fare allenamenti da almeno un anno, avere 18 anni, avere un certificato di primo soccorso, ma questo non è necessario al momento dell’iscrizione. Le lezioni si tengono dalle 10 alle, pausa fino alle 14, per poi riprendere fino alle 18.