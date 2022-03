Ismea, all’asta 20mila ettari di terra per giovani agricoltori

È partita la vendita di quasi ventimila ettari di terreni coltivabili a favore degli imprenditori agricoli italiani.

Ismea, l’istituto di servizi per il mercato agricolo vigilato dal ministero delle politiche agricole, ha pubblicato il nuovo bando per la cessione di aree che hanno un valore di circa 312 milioni di euro, per un totale di 827 potenziali aziende agricole da destinare ai nuovi interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli.

È possibile presentare l’offerta economica e la manifestazione di interesse per l’acquisto dei singoli terreni (uno o più di uno) distribuiti in tutta Italia entro le ore 24:00 del 5 giugno 2022.

Ismea, i terreni messi all’asta

I terreni messi in vendita da Ismea sono distribuiti sull’intero territorio nazionale: 403 sono al primo tentativo di aggiudicazione, 269 al secondo, 60 al terzo e 95 al quarto.

Si tratta di oltre 19.800 ettari di terra, per un totale di 827 potenziali aziende agricole, del valore complessivo, a base d’asta, di quasi 312 milioni di euro, da destinare ai nuovi interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli.

Le regioni maggiormente rappresentate nel bando sono Sicilia (quasi 6.585 ettari), Sardegna (2.461), Toscana (2.229), Basilicata (2.344), Puglia (1.711), Calabria (1.148), Emilia Romagna (1.050).

Svariate le colture previste per i differenti terreni: si va dai seminativi ai prati e pascoli, dai frutteti agli agrumeti, dai vigneti fino al bosco.

Ismea, come funziona la Banca delle Terre agricole

La Banca delle Terre agricole è stata istituita presso Ismea con la legge n. 154 del 28 luglio 2016. L’obiettivo era quello di istituire un inventario della domanda e offerta di terreni agricoli che si rendono disponibili a seguito di abbandono dell’attività produttiva o di prepensionamenti. La banca può essere alimentata sia da terreni derivanti da operazioni fondiarie realizzate da Ismea sia di altri enti locali interessanti a vendere mediante Ismea.

Tutti possono accedere alla Banca. L’accesso è gratuito: è sufficiente registrarsi al sito istituzionale, cliccando sul seguente link e fornendo un indirizzo di posta elettronica e una password.

Ismea, come fare una offerta

Dalla pubblicazione dell’avviso sono assegnati 90 giorni per la raccolta delle manifestazioni di interesse. Tutti coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse e sono in possesso dei requisiti necessari saranno invitati a partecipare alla procedura competitiva (mediante una lettera di invito) con il sistema della vendita senza incanto.

Le offerte economiche, corredate dal deposito cauzionale (del 10% del valore a base d’asta per ogni singolo terreno), dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre 45 giorni dall’invio della lettera di invito.

Ismea, come accedere al mutuo ipotecario

A partire dal momento della pubblicazione dell’avviso di vendita, l’utente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

Se trattasi di impresa individuale, deve essere:

amministrata da un soggetto di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 non compiuti;

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;

titolare di partita IVA in campo agricolo;

iscritta al regime previdenziale agricolo.

Se trattasi di società, deve essere: