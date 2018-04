Instagram nel 2018 assume all’estero: come candidarsi

editato in: da

Voglia di mettersi in gioco, magari di lavorare all’estero e in un’azienda proiettata verso il futuro?

La risposta arriva da Instagram, il celebre social di foto nato nel 2010 da Kevin Systrom e Mike Krieger e acquistato nel 2012 dal Facebook Inc.

Un social in forte crescita, con i suoi circa 800 milioni di utenti attivi ogni mese a livello globale. L’app è nata inizialmente per i dispositivi iOS, ma poi è arrivata anche per gli altri sistemi operativi: nel 2012 Android e nel 2013 Windows Phone.

E adesso parte la call per assumere nuovo personale. Le posizione aperte sono sparse in giro per il mondo: Stati Uniti in particolare con la sede di Menlo Park, New York e San Francisco, ma anche Australia, Francia, Germania, Giappone, Singapore e Inghilterra.

Sulla pagina di Instagram dove vengono segnalate tutte le posizioni aperte ci sono alcune indicazioni importanti. Come quelle che riguardano le pari opportunità: “Instagram è orgogliosa di essere un datore di lavoro che sostiene le pari opportunità in ambito lavorativo e l’equità di ogni sorta”. Nell’informativa viene anche ricordato che possono presentare la propria candidatura anche persone “qualificate con precedenti penali, in conformità alla legge federale, statale e locale”. Altro aspetto importante è quello secondo il quale Instagram si “impegna a fornire sistemazioni soddisfacenti per le persone con disabilità e veterani disabili”.

Le posizioni aperte sono in svariati settori dell’azienda. Sulla pagina dedicata ci sono tutte le specifiche. Cliccando su ognuna si viene rimandati a una pagina Facebook che è già in parte completata dai dati del proprio profilo.

Fra i requisiti richiesti: laurea (e spesso anche esperienza nel settore) che varia in base alla posizione, conoscenza della lingua inglese e di informatica.

Per chi vuole provare a spostarsi in giro per il mondo vi sono tantissime possibilità. Lo stesso vale per chi decide di provare con posizione aperte in Europa. Ecco nel vecchio continente dove e come lavorare per Instagram. A Londra cerca Public Policy Manager, Market Operation Lead, Country Marketing Manager Uk, la stessa figura si cerca anche per Parigi e Amburgo, in Germania, dove cerca anche Strategic Partner Manager, stessa figura ricercata anche per Parigi a coprire il sud Europa.