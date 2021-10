INPS, richiesto assegno temporaneo per 1 milione di minori

(Teleborsa) – Sono 607.422 le domande accolte dall’INPS per l’assegno temporaneo, la misura che anticipa l’assegno unico, relative a un totale di oltre 1 milione di minorenni.

Di queste sono state accolte le domande per oltre 580mila minori e altre 66mila circa sono in attesa di integrazione da parte dei richiedenti perché incomplete o con errori sanabili, mentre risultano respinte domande relative a circa 228mila minori. Le domande per altri 143mila minori, delle quali circa 104mila pervenute a ottobre, sono in corso di definizione.

E’ stato pagato quasi il 100% delle rate di luglio, agosto e settembre a quelle pervenute a luglio e agosto, e oltre l’80% delle rate di luglio, agosto e settembre alle domande pervenute a settembre, il cui pagamento sarà completato nei prossimi giorni. In totale, sono state finora pagate 1.737.569 rate per un totale di oltre 225 milioni di euro.

La domanda può essere presentata validamente fino al 31 dicembre 2021, ma solo alle domande presentate entro il 31 ottobre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre per quelle presentate successivamente a tale data l’assegno temporaneo sarà pagato a decorrere dal mese di presentazione.