Inps, niente obbligo di reperibilità per terapie salvavita

Per le terapie salvavita non ci sarà più obbligo di reperibilità. Lo ha stabilito l’Inps con la cirolare 95/2016 specificando le direttive secondo le quali il lavoratore può essere esonerato dall’obbligo di reperibilità in caso di malattia nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, a seguito di quanto previsto dal Jobs act.

CHI PUO’ ESSERE ESONERATO – In base all’articolo 25 del Dlgs 151/2015 e al decreto del ministero del Lavoro dell’11 gennaio 2016, l’esenzione scatta a fronte di un’assenza connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, oppure stati patologici correlati a situazioni di invalidità (sedentari e invalidi prima del tempo) riconosciuta in misura pari o superiore al 67 per cento.

In ogni caso, l’esonero dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale per i lavoratori affetti da grave malattia non esclude i controlli dell’Inps. Gli stessi datori di lavoro, benché non possano richiedere la visita fiscale, sono invitati a segnalare all’Istituto il verificarsi di situazioni nelle quali è “opportuno” procedere a verifiche.

A CHI SI APPLICANO LE REGOLE – I lavoratori che possono usufruire dell’esonero dalla reperibilità sono i dipendenti del settore privato con esclusione, quindi, dei lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (ed esempio, i Co.Co.Co.) ed i lavoratori del settore pubblico.

QUANDO SI ATTIVA LA PROCEDURA – La procedura è attivata a domanda del lavoratore, inoltrata all’amministrazione di appartenenza, allegando adeguata certificazione medica di struttura sanitaria pubblica o accreditata, verificata dal Servizio di Medicina Legale Asl qualora richiesto dalla stessa amministrazione, in cui deve essere espressamente attestato:

1. l’esistenza di patologia grave che richiede terapia salvavita o ad essa assimilabile;

2. la delimitazione del preciso periodo temporale del trattamento terapeutico e degli effetti collaterali diretti dello stesso.

