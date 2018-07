Inps, concorso per 967 posti: pubblicate le date

editato in: da

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario delle prove scritte del concorso pubblico Inps, per titoli ed esami, per il reclutamento di 967 consulenti di protezione sociale. I vincitori saranno inquadrati nell’area C, posizione economica C1, e saranno assunti su tutto il territorio nazionale.

Le prove scritte si terranno per i candidati idonei ed esonerati dalla preselettiva, il 20 settembre 2018 a Roma, presso la Nuova Fiera di Roma, ingresso nord, Via Portuense n. 1645/1647nel giorno e nell’orario sotto indicati, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome:

20 settembre 2018 ore 8,30 dalla lettera A alla lettera L;

20 settembre 2018 ore 14,30 dalla lettera M alla lettera Z.

IL PUNTEGGIO – Le due prove scritte sono svolte in continuità: in ciascun turno di convocazione i candidati sosterranno consecutivamente la prima e la seconda prova scritta. Le prove sono valutate in trentesimi. Superano le prove scritte e sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove.

LE PROVE – La prima prova scritta prevede una serie di quiz a risposta multipla su: bilancio e contabilità pubblica; pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale.

Chi la supera avrà accesso alla seconda prova scritta, che consiste in una serie di quiz a risposta multipla su: scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto civile; elementi di diritto penale.

Ultimo step, la prova orale che verterà su tutti gli argomenti oggetto delle prove scritte, oltre alla verifica delle conoscenze informatiche e della lingua inglese. Anche in questo caso 21 su 30 sarà la soglia minima da raggiungere.

Leggi anche:

Concorso pubblico, nuove regole per diventare dipendenti statali