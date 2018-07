INPS, Boeri oggi in Parlamento per relazione annuale dopo il preavviso di Salvini

editato in: da

(Teleborsa) – E’ il giorno dell’INPS e del suo Presidente Tito Boeri, che oggi presenterà in Parlamento alla presenza del Ministro del Welfare Luigi Di maio la relazione annuale sull’attività dell’istituto di previdenza. Ma l’evento si svolge in un clima avvelenato per effetto delle recenti polemiche fra il vicepremier Matteo Salvini ed il numero uno dell’Istituto pensionistico.

Il Ministro dell’interno e il Presidente INPS si sono trovati in disaccordo su temi importanti come la questione migranti e le pensioni. Temi che sono in qualche modo intrecciati. E’ nota infatti l’opinione di Boeri che ritiene gli immigrati una “risorsa” per la sostenibilità futura del nostro sistema pensionistico.

Ben diversa la posizione del leader leghista che ha messo al centro il tema dell’immigrazione illegale ed incontrollata, suo cavallo di battaglia, ed attacca il numero uno dell’Istituto di previdenza.

Ed ora Salvini lancia un avvertimento che ha il sapore di un preavviso: “C’è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell’Inps, che dice che senza immigrati è un disastro. Ma ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici” dice dopo aver spiegato “l’immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta. Il mio problema sono i delinquenti”.