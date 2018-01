INPS, Boeri: “inviate 3,2 milioni di buste arancioni. Arriveremo a 7 milioni”

(Teleborsa) – Sono 3,2 milioni le “buste arancioni” inviate ai lavoratori. A renderlo noto è il Presidente dell’INPS, Tito Boeri, in occasione della celebrazione dei 120 anni dell’Istituto.

“Vogliamo arrivare a 7 milioni di buste arancioni. La ragione per cui non si va oltre quel numero è che noi vogliamo soprattutto promuovere l’accesso on line”, ha poi aggiunto.

La “busta arancione” è un documento elaborato dall’INPS che permette ai lavoratori italiani di stimare fin d’ora a quanto ammonterà il proprio assegno pensionistico.