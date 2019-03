Inps, arriva il decreto: Tridico e Morrone commissari

editato in: da

Sarà Adriano Morrone ad affiancare Pasquale Tridico alla guida dell’Inps come sub commissario.

È stato firmato dal vice premier, Luigi Di Maio e dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, il decreto ad hoc. Lo si apprende da fonti del ministero del lavoro. La decisione arriva dopo il no dell’ex direttore generale Mauro Nori, indicato dalla Lega, al ruolo di vice di Tridico. Nori, in passato in corsa anche per la presidenza, infatti ha fatto un passo indietro anche come subcommissario.

Morrone, nato nel 1967, è dirigente di seconda fascia dell’Istituto, docente di sicurezza del lavoro alla Luiss e professore a contratto di Diritto dell’Unione europea all’università degli studi di Siena.

È stato ex direttore generale Enpaia, l’ente di previdenza dei lavoratori agricoli e capo della segreteria dell’ex direttore generale dell’Inps Mauro Nori. È stata propria la rinuncia di Nori a spianare la strada della sua nomina.