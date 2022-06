Infermieri supplenti dei medici di famiglia, bufera sulla Moratti

Fonte: 123RF

Mentre è in corso in Lombardia la sperimentazione degli infermieri supplenti dei medici di famiglia, nel mondo dei medici e della medicina in generale non si placano le polemiche sulla proposta della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti.

La FIMMG ha definito le parole della Moratti irrispettose nei confronti dei medici e del loro lavoro ma anche degli infermieri, dei quali potrebbe essere messa in dubbio la professionalità distinta e autonoma. Secondo ANAO ASSOMED Lombardia, la professione di medico, sia esso di medicina generale, ospedaliero o specialista, è imprescindibile e insostituibile. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Infermieri come supplenti dei medici di famiglia, la proposta

In risposta alla carenza dei medici di famiglia, la Moratti ha proposto un allargamento dei compiti degli infermieri, che “avranno un ruolo anche in tema di cure primarie, offrendo supporto e supplenza per affrontare la carenza di medici di medicina generale”.

Una sperimentazione” è “in corso presso alcune Asst” e “sarà oggetto di valutazione” aveva detto l’assessore, sottolineando il “ruolo chiave” degli infermieri “anche nel rafforzamento della medicina territoriale”.

Infermieri come supplenti dei medici di famiglia, proposta irrispettosa

La proposta ha suscitato diverse reazioni non positive nel mondo dei medici e della medicina generale. A cominciare dai sindacati. “Infermieri supplenti dei medici di famiglia?”, ha chiesto la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) in una nota, bollando come irrispettose le dichiarazioni della Moratti.

“Irrispettose nei confronti dei medici e del loro lavoro”, entra nel merito la Fimmg, e “irrispettose nei confronti degli infermieri, come se questi ultimi fossero dei ‘piccoli medici’ e non avessero una professionalità distinta e autonoma. Soprattutto, però, sono parole sconcertanti per i cittadini lombardi, molti di loro privi del medico di famiglia, che si vedono proporre come ‘supplente’ un infermiere. Qui non si tratta più di task shifting, ma di politiche di guerra o da Paese in via di sviluppo – alza il tiro il sindacato – Certo, in un contesto di questo tipo, sembra superfluo discutere di responsabilità professionali o di problemi assicurativi“.

“Chiudiamo le scuole di specializzazione”

“A questo punto chiudiamo le scuole di specializzazione“, tuona Guido Quici, presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed (cui aderiscono Anpo-Ascoti, Cimo, Cimop e Fesmed). “Cosa studiamo a fare per 11 anni, noi medici, se poi ai non specialisti delle cooperative è consentito lavorare in ospedale e adesso agli infermieri lombardi è addirittura concesso di essere i supplenti dei medici di medicina generale? Ma cosa li teniamo a fare corsi di laurea di 6 anni e scuole di specializzazione di 4-5 anni se quello che vi impariamo non è ritenuto necessario per il nostro lavoro? Se la risposta alla carenza dei medici è assumere chiunque possa fare compagnia al paziente, senza considerare la sua formazione, trasformiamo il corso di laurea in Medicina in un corso triennale e aboliamo le specializzazioni – è la provocazione di Quici – Risolveremmo i problemi di organico in un batter d’occhio. Tanto evidentemente la sicurezza delle cure e la tutela della salute dei cittadini non interessano più a nessuno”.

Infine una pioggia di domande: “L’assessore Moratti – prosegue Quici – si è forse dimenticata che diagnosi e prescrizione delle terapie spettano al medico? Cosa dovrebbero fare gli infermieri-supplenti? E pensa davvero che ci siano infermieri disposti a rinunciare al loro ruolo fondamentale di assistenza al paziente per caricarsi di responsabilità cui non sono preparati? Sarebbe pronta a farsi visitare e curare da chi non ha le competenze adeguate, e spiegare ai cittadini che chiunque è meglio di nessuno? E a raccontare onestamente che la situazione in cui oggi si trova la Lombardia è frutto di anni di errata programmazione, e non di chissà quale disastro imprevedibile”?

“Sulla salute delle persone non si scherza. La Federazione Cimo-Fesmed – conclude Quici nella nota – continuerà a difendere il ruolo dei medici da ogni attacco di questo tipo e in ogni ambito, anche se il disegno globale appare sempre più chiaro: abbassare sfacciatamente il livello della sanità pubblica per arrivare alla sua privatizzazione. Ma noi non siamo disposti a rimanere inermi a guardare”.

La professione di medico è imprescindibile e insostituibile

Secondo ANAO ASSOMED Lombardia, la professione di medico, sia esso di medicina generale, ospedaliero o specialista, è imprescindibile e insostituibile: “Non è possibile far fronte ai buchi e alle carenze di un SSN in tracollo tramite la progressiva sostituzione dei medici con figure pensate come ‘sostitutive’: medici e infermieri collaborano e compongono la strutturata equipe che agisce in virtù del bene del paziente e di un servizio accorto alle necessità soggettive, tuttavia, l’uno non può sostituire l’altro e viceversa.