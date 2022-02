Inail, nuove procedure per il certificato di infortunio: cosa cambia

Cambiano le modalità di invio del certificato Inail che documenta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro in seguito a un infortunio lavorativo. Dal 28 aprile 2022 è operativo il nuovo applicativo per l’invio. Lo comunica l’Inail con un avviso pubblicato sul sito.

Certificato di infortunio, cosa cambia

Dal 28 aprile, spiega l’Inail, “è operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio nelle tre modalità di trasmissione online, offline e cooperazione applicativa/interoperabilità”.

“Le novità riguardano i contenuti del certificato, nel tracciato del file da inviare in modalità offline in formato .xml, nell’interfaccia utente del servizio online, aggiornata in base alle nuove linee guida dell’Istituto, nell’architettura tecnologica e nella modalità di interoperabilità, adeguata alle linee guida Agid, in sostituzione della cooperazione applicativa”.

Ricordiamo che il certificato di infortunio viene inviato all’Inail e al datore di lavoro dopo che un medico ha accertato uno stato di inabilità temporanea al lavoro, o la guarigione, dopo un evento legato all’attività lavorativa

Certificato di infortunio, le nuove istruzioni operative

Gli utenti che attualmente si avvalgono delle modalità di invio offline e in cooperazione applicativa, riporta il sito dell’Inail, devono adeguare i propri sistemi, come di seguito indicato: