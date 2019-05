In Sud Italia e Isole record di giovani e donne senza lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Le Regioni del Sud Italia e le Isole con in testa la Sicilia si confermano nel 2018 maglia nera in Europa per l’occupazione dei giovani e delle donne, ma anche per la difficoltà di trovare un lavoro. I disoccupati di cosiddetta “lunga durata”, ovvero coloro che non trovano lavoro da almeno 12 mesi, tra Sud e Isole, nello scorso anno erano 900 mila, un terzo in più di quelli registrati nell’intera Germania (600mila).

Secondo gli ultimi dati Eurostat, i disoccupati di lunga durata nel 2018 in Italia pur tuttavia diminuiti di poco più di 81 mila unità (complessivamente 1,6 milioni nell’intero Paese) rappresentano ugualmente il numero più elevato in Ue. La Sicilia è all’ultimo posto in Europa per l’occupazione delle donne.