Lavoro: Iliad cerca Drive Test Engineer appassionati di viaggi e telefonia

Quasi un anno fa l’operatore di telefonia mobile proveniente dalla vicina Francia, faceva la sua entrata trionfale in Italia.

Con la sua super offerta di lancio, Iliad aveva sbaragliato la “concorrenza” italiana: Vodafone, Tim e Wind non si sono date tregua e hanno messo in atto una vera e propria battaglia per “l’offerta migliore”.

E ora la società, che nel frattempo opera tramite circa 12 sedi sparse sul territorio italiano, sta allargando i propri obiettivi. Volendo contribuire attivamente all’accelerazione della transizione digitale nel Bel Paese, Iliad sta lavorando infatti per sviluppare la propria infrastruttura.

E in questo senso, si inserisce la ricerca di nuovo personale. In questi giorni infatti Iliad ha aperto due posizioni per Drive Test Engineer, una su Roma e una su Milano. Si tratta di figure professionali che devono effettuare misurazioni e test della rete radio, tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni fornite direttamente dallo staff di ottimizzazione.

Quali sono i requisiti richiesti

Gli aspiranti Drive Test Engineer devono essere in possesso di specifiche skill quali:

conoscenze approfondite negli ambiti TLC e IT;

ottime capacità comunicative;

buone capacità di problem solving;

affidabilità;

essere in possesso di diploma di scuola superiore o laurea;

essere madrelingua italiana e avere una buona conoscenza dell’inglese (conoscere il francese sarà considerato un plus);

avere esperienza precedente nel settore (ma non è considerato un vantaggio ai fini della selezione);

essere in possesso di patente di guida B;

disponibilità a viaggiare in tutta Italia.

Se infatti oltre ad avere una buona conoscenza del settore, ti piace viaggiare per lavoro, questo potrebbe essere il lavoro che fa per te. Stando a quanto indicato sul sito infatti, la disponibilità a spostarsi è un requisito indispensabile, in quanto il ruolo prevede “alta mobilità sul territorio”.

Ai candidati selezionati sarà proposto un contratto a tempo indeterminato e farà parte del team di Radio Network Optimazion. Nello specifico, dovranno occuparsi di effettuare misurazioni dei Drive Test, ovvero dei metodi che assicurano la copertura e la qualità dei servizi resi da una stazione radio. Dovranno altresì occuparsi anche di verificare la conformità dei percorsi effettuati, di raccogliere dati e fare post analisi, di assicurarsi del mantenimento dell’equipaggio per i drive test e del veicolo di servizio che verrà assegnato per effettuare la mobilità.