Il Reddito di Cittadinanza scalda i motori: domande al via da domani, primi pagamenti a maggio

E' senza dubbio lapiù attesa da una bella fetta di persone che, con la crisi che non ne vuole sapere di mollare la presa, deve fare i conti suo malgrado con una realtà fatta die incertezze sul

Stiamo parlando del Reddito di Cittadinanza, provvedimento fortemente voluto dal Movimento 5Stelle e sostenuto dal suo leader, Luigi Di Maio che da mesi ormai dedica forze ed energie per presentare e difendere uno strumento, a suo dire fondamentale, nel contrasto alla povertà, vero nemico da battere. In questi mesi il dibattito che lo riguarda è entrato nella nostra quotidianità ma ormai ci siamo. Polemiche archiviate, il Reddito scalda i motori e indossa l’abito della festa in vista del debutto.

DOMANDE AL VIA DA DOMANI, PRIMI PAGAMENTI A MAGGIO – E’ domani, mercoledì, 6 marzo, la data da cerchiare in rosso, perché, da quel momento, chi ne ha diritto, potrà presentare domanda per ottenere il sussidio. I primi “bonifici” arriveranno invece a maggio. L’attesa tra la richiesta e l’erogazione non deve superare i trenta giorni, ma, in fase di prima applicazione, non è da escludere uno slittamento.

I NODI ANCORA DA SCIOGLIERE – Ma resta qualche nodo da sciogliere come ad esempio la parte del decreto che lega il sussidio all’inserimento al lavoro. Il beneficiario dovrà firmare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro -insieme ai componenti maggiorenni e non occupati della famiglia che non siano in pensione o impegnati in percorsi di studio – ma non è ancora chiaro come sarà possibile avviarlo ad un’occupazione.

Si cerca ancora la quadra sull’accordo con le Regioni sul ruolo dei navigator e quindi il bando per l’assunzione delle figure chiamate, nelle intenzioni del Governo, a far da guida ai percettori nell’inserimento al lavoro.

LE PERPLESSITA’ DELLE OPPOSIZIONI – Inutile nasconderlo, il reddito di cittadinanza è finito spesso e volentieri sotto il fuoco di fila delle opposizioni che hanno stroncato più volte la misura, bollandola come un disincentivo al lavoro piuttosto che come una misura di contrasto alla povertà.