I lavori più ricercati in Italia nel 2018? Gli italiani sognano Ferrari e Rai

(Teleborsa) Quando si tratta di lavoro la realtà purtroppo è piuttosto dura ma gli italiani sognano in grande. E’ la Ferrari l’azienda più ambita dove lavorare in Italia. Il dato emerge dalla ricerca LinkedIn sulla classifica dei dieci annunci di lavoro (Most Viewed Jobs) che hanno ricevuto più candidature da parte degli oltre 12 milioni di utenti in Italia nel corso del 2018.

FERRARI E RAI MA ANCHE GUCCI – Al primo posto, appunto, l’offerta della casa di Maranello che nel 2018 era alla ricerca di “un/a giovane ambizioso/a da formare come Ingegnere Meccanico (mechanical engineering internship)”. In seconda posizione l’annuncio della Rai, che a cavallo tra maggio e giugno cercava “aspiranti impiegati e assistenti ai programmi”, seguito da Bper Banca alla ricerca di Profili Junior da inserire in organico.

Il settore banking/finance, particolarmente presente nella Top Ten 2017 della ricerca LinkedIn, ha avuto solo un annuncio nella stessa classifica nel 2018. Al quarto posto troviamo ancora la Rai, con la posizione per “Internal Audit”, a seguire Ferrovie dello Stato per una posizione di “assistente direttore dei lavori”. Al sesto posto sempre “un/a assistente”, ma in questo caso in ambito Risorse Umane, per la catena di supermercati Esselunga,

IL LAVORO E’ UN “LUSSO” – Anche nel 2018, GUCCI , uno dei più grandi marchi nel settore luxury, torna in classifica con la ricerca di Events Assistant al settimo posto, a dimostrazione di come la moda sia ancora uno degli ambiti di maggiore appeal nel nostro paese. Questa posizione è seguita da un altro annuncio della casa del cavallino rampante, che al ritorno delle vacanze estive era alla ricerca di un/a Retail Marketing Specialist. Chiudono la speciale classifica lo Studio Fuksas alla ricerca di un Architetto e BMW alla ricerca di un Area Manager.