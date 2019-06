I centri per l’impiego sono ancora un flop

editato in: da

La situazione dei centri per l’impiego è ancora scoraggiante visto che hanno trovato lavoro come dipendente nel privato a solo il 2,1%: circa 23mila persone (i dati sono di Banca d’Italia).

Il reddito di cittadinanza per funzionare a pieno regime deve poter contare sul contributo dei Cpi per trovare lavoro a coloro che ne beneficiano. L’incontro tra domanda e offerta di lavoro è è un aspetto fondamentale della riforma e secondo un’altra fonte autorevole (Sole 24 Ore) hanno trovato lavoro solo al 7% di coloro che hanno fatto richiesta negli ultimi 12 mesi.

L’aggravante di questa situazione ancora in alto mare è che la platea delle persone che si rivolgeranno ai centri per l’impiego sarà sempre più ampia e con una professionalità molto bassa. Ciò renderà ancora più complicato il lavoro dei Cpi e forse non basteranno nemmeno i navigator.

La selezione di quest’ultimi avverrà dal 18 al 20 giugno presso la Fiera di Roma e la prova che dovranno sostenere consiste in un test a risposta multipla di carattere psicoattitudinale. Supereranno il test coloro che otterranno il punteggio minimo di 60/100 e saranno selezionati i primi in graduatoria in ogni provincia.

Vorrei aggiungere che le domande all’Inps per ottenere il reddito di cittadinanza sono state un milione e 270 mila fino al 31 maggio e sono in linea con quelle previste. Tridico, presidente dell’Inps, ha poi fatto notare durante il suo intervento al Festival dell’economia di Trento che il tasso di rifiuto registrato è del 25% (le domande respinte).

Ovviamente ciò consentirà allo Stato di risparmiare un miliardo all’anno che potrà essere utilizzato per altre riforme. Ha, poi, dichiarato che sono solo fake news messe in circolazione dai media le voci secondo cui sono 100mila le persone che hanno restituito il reddito.

Ci sono stati solo 12 casi di rifiuti (a Genova, Palermo e Napoli) di potenziali beneficiari del reddito che si sono informati sulla procedura da seguire per rinunciarvi. Il presidente dell’Inps ha aggiunto che sono state le aziende per cui queste persone lavoravano in nero a suggerire di rifiutare.

E’ importante sapere che il reddito di cittadinanza prevede un beneficio per una singola persona che ne fa richiesta più sostanzioso di quello del reddito di inclusione e anche un contributo per le spese di affitto e mutuo che riguardano l’abitazione principale.