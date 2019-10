Google, sbarca in Italia il nuovo servizio per trovare lavoro: come funziona

editato in: da

Sbarca anche in Italia il servizio online di Google che permette di trovare gli annunci di lavoro in modo facile e intuitivo.

La funzione Google Job Search è ciò che più di naturale esiste per i cosiddetti nativi digitali e per chiunque abbia un poco di dimestichezza con il motore di ricerca. Ma anche chi è sprovvisto di competenze digital non farà fatica a sfruttare la nuova opzione proposta.

Cercare gli annunci di lavoro, infatti, non è mai stato così semplice. Con il nuovo servizio dato dall’azienda di Jeff Bezos, basta aprire Google e fare una ricerca ‘standard’, ad esempio scrivendo: “Commessa Milano lavoro”. Un click e immediatamente compare una raccolta di offerte che soddisfano i parametri indicati dall’utente.

Se si vuole ulteriormente affinare la ricerca, inserendo paletti più restrittivi, il procedimento è lo stesso. Serve soltanto aggiungere ciò che si sta cercando. “Commesso Roma tempo determinato” ed ecco che Google seleziona automaticamente le offerte con i requisiti richiesti.

Rispetto al passato, in cui era necessario accedere direttamente alle piattaforme specializzate dell’ambito del lavoro per trovare gli annunci, il procedimento è più sbrigativo e agevole. Questo grazie anche alla collaborazione che Google ha saputo stringere con alcuni tra i più importanti operatori del settore, quali Gedi, Jobonline, Monster e Trovolavoro (Rcs).

Google ha inoltre fatto sapere che ci sono le porte aperte per tutti, informando che la documentazione per sfruttare la nuova funzionalità è disponibile a ogni società e agenzia di recruitment che voglia entrare a far parte del circuito.

Il servizio è sbarcato da poco in Italia, ma è già attivo in più di 100 altri paesi al mondo tra cui gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, la Francia, la Germania e la Spagna. Il tutto è stato possibile sempre grazie all’organizzazione di collaborazioni con le aziende locali.

Google, in merito ai benefici ottenuti dalle società di settore che hanno utilizzato la nuova funzionalità, ha reso noto che queste hanno rilevato un miglioramento per quanto riguarda la consultazione delle offerte da parte di chi è in cerca di una posizione lavorativa; un miglioramento che interessa sia le visite (più persone rispetto al passato hanno raggiunto e letto gli annunci proposti) sia la qualità delle candidature (c’è stato un aumento di candidature qualificate).