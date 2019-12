Giulia De Lellis offre lavoro come la Ferragni: come candidarsi

editato in: da

Giulia De Lellis, l’influencer romana lanciata dal programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, cerca collaboratori per il suo team. L’offerta di lavoro è stata lanciata su Instagram Stories ed è rivolta ad esperti di grafica, fotografia e produzione video.

“Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me, e di creare e crescere insieme al mio team… Sta per nascere un nuovo progetto.. E voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno. Mi date una mano? Iniziamo…”, ha scritto Giulia De Lellis su Instagram.

L’influencer ha poi precisato: “Facciamo questa cosa con serietà. No perdi tempo, no ca**te. So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento… NON VEDO L’ORA DI TROVARVI. Vi aspettiamo via email seguite bene le nostre istruzioni VI PREGO! BENEEEEEE. Spero di trovarvi presto! Grazie per l’attenzione ragazzi, ora la smetto di sembrare un pc. Promesso. Love u. GDL”.

L’offerta di lavoro è per un fotografo, un grafico e un videomaker. Tutti i giovani che operano in questi settori e non vedono l’ora di collaborare con Giulia De Lellis possono presentare la loro candidatura, seguendo le istruzioni presenti su Instagram. È sufficiente inviare una mail all’indirizzo indicato nelle storie, specificare nell’oggetto il ruolo per il quale si presenta la candidatura, indicare nel corpo del testo il proprio nome e cognome e allegare il curriculum vitae e il proprio portfolio.

La candidature saranno valutate da Giulia De Lellis e dal suo staff. Nell’offerta di lavoro la influencer chiede ai suoi futuri collaboratori di portare nuove idee, creatività ed entusiasmo, insieme a tanta pazienza, perché, spiega, “io non sono semplice”.

Giulia De Lellis non è la prima influencer italiana che offre lavoro. L’ha preceduta la più nota Chiara Ferragni, che ha assunto nella sua azienda 15 dipendenti, a cui lo scorso giugno ha riconosciuto anche un bonus di 3.400 euro.

Approfittare dell’offerta di Giulia De Lellis potrebbe dunque essere un affare da non lasciarsi sfuggire. Se poi volete affinare le vostre competenze professionali nel settore, sappiate che è stato aperto anche un corso di laurea per diventare influencer. Il corso ha una durata triennale e conferisce competenze nel campo del marketing e della comunicazione online.