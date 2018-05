Germania al bivio, manca manodopera. Più immigrati o niente pensioni

editato in: da

Anche in Germania, la locomotiva d’Europa, infuria il dibattito sull’immigrazione: è il fattore che ha pesantemente indebolito Angela Merkel nell’ultima tornata elettorale, in una certa misura ‘punita’ per le sue aperture ai profughi, ma è allo stesso tempo il fattore che assicura stabilità al sistema pensionistico tedesco, gravato dall’emergenza demografica che riguarda l’intero vecchio continente. C’è poco da fare: l’Europa, piaccia o meno, si è legata mani e piedi al proprio calo demografico, se vuol tenere in piedi il sistema previdenziale non può che cercare altre risosrse da fuori, von tutto ciò che ne consegue.

Secondo i principali istituti economici del paese – Ifo, Diw, Ifw, Rwi e Iwg – che hanno presentato nei giorni scorsi il rapporto di primavera, l’aria “si sta facendo sottile”. E questo per due ragioni principali: la mancanza di forza lavoro qualificata e le incertezze sul sistema previdenziale. Per aggirare il problema ci sono due soluzioni possibili: alzare l’età pensionabile dei tedeschi a 70 anni, oppure prevedere l’ingresso nel Paese di 500 mila migranti all’anno, in modo da aumentare il numero dei contribuenti.

Il governo, da poco in carica, vorrebbe mantenere la quota pensionistica almeno al 48% dello stipendio netto medio, lasciando lievitare i contributi previdenziali non oltre il 20% nei prossimi decenni. Ma a causa dell’invecchiamento della popolazione, stando agli esperti, alle regole attuali questo calerà invece entro il 2050 al 43%.

Secondo l’agenzia federale per la vigilanza finanziaria Bafin, inoltre, le casse previdenziali aziendali sarebbero in piena emergenza. “Una su tre è in difficoltà”, si legge nel tabloid Bild. La situazione nelle circa 130 casse tedesche è “più seria di due anni fa”, secondo l’organismo di sorveglianza. “Senza risorse aggiuntive alcune di queste non potranno più assicurare pienamente le loro prestazioni”, l’aggiunta.

