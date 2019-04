Geometri con la laurea e senza esame di stato: un ddl potrebbe rivoluzionare la professione

editato in: da

Per accedere alla professione di geometra sarà necessaria la laurea. Questa la principale novità del disegno di legge 57, presentato dalla senatrice Simona Flavia Malpezzi e in attesa dell’avvio dell’iter parlamentare, che revisiona l’accesso alla libera professione di geometra, adeguando la normativa italiana a quella europea.

Nel dettaglio il ddl numero 57 “Disciplina della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali” stabilisce che l’accesso alla professione di geometra richiede obbligatoriamente il possesso di uno specifico diploma di laurea (triennale) rila­sciato da un’università al termine di uno specifico corso di laurea di natura professio­nalizzante.

La norma prevede che il corso di laurea sia abilitante, nel senso che il suo esame finale di laurea ha valore di esame di abilitazione alla profes­sione di geometra. Stabilisce anche che vi possono essere ammessi solo coloro che hanno con­seguito tutti i crediti previsti dall’ordina­mento didattico dello specifico corso di lau­rea.

L’obbligo di laurea è una strada fortemente battuta anche dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati. In attesa dell’approvazione della legge – che offre alla Categoria l’occasione per allinearsi al parere europeo e far coincidere la tesi con l’esame di Stato – la proposta ha attratto i principali atenei nazionali: quasi 20 le università che hanno istituito classi di laurea in “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” (Politecnico di Bari), “Tecnico delle Costruzioni e gestione del territorio” (Politecnico delle Marche), “Costruzioni e Gestione del territorio” (Università di Modena e Reggio Emilia), “Tecnico per l’edilizia il territorio e l’ambiente” (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), solo per fare alcuni esempi.

Ricordiamo che le condizioni generali per l’i­scrizione all’albo sono esattamente quelle già vigenti mentre, come requisito forma­tivo, diventa obbligatorio essere in possesso del diploma di laurea abilitante introdotto dal ddl fatta salva, anche in questo caso, la norma transitoria.

Simona Flavia Malpezzi è stata membro della VII Commissione “Cultura, scienza e istruzione” della Camera dei deputati e della Commissione Bicamerale “Infanzia e adolescenza”. Dal 2018 è stata eletta senatrice, nelle liste del Partito Democratico nella circoscrizione Lombardia e scelta come vice capogruppo al Senato.