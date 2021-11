Generali, piano di azionariato “WE SHARE” premiato ai GEO Awards

(Teleborsa) – Il piano di azionariato “WE SHARE” dedicato ai dipendenti del Gruppo Generali ha ottenuto un riconoscimento ai GEO Awards, l’evento internazionale della Global Equity Organization che premia le aziende per l’eccellenza conseguita nella progettazione e gestione dei propri piani di azionariato per i dipendenti.

Generali è risultata l’azienda più premiata di tutte le edizioni co “WE SHARE”, che si è aggiudicato il riconoscimento quale: miglior piano di comunicazione (multicanale e multimediale) dedicato ad oltre 60.000 dipendenti nel mondo e tradotto in 20 lingue che rappresentano 23 valute diverse; miglior uso di un piano azionario a supporto della Responsabilità Sociale d’Impresa, per il modo innovativo in cui ha incoraggiato la partecipazione dei dipendenti per promuovere il cambiamento sociale anche attraverso dinazioni al fondo The Human Safety net; migliore nell’educazione finanziaria, grazie alle iniziative lanciate attraverso l’approsita app.

Fondata nel 1999, la Global Equity Organization (GEO) sostiene dirigenti aziendali e professionisti che affrontano le sfide della creazione, gestione e amministrazione dei piani di azionariato per i propri dipendenti a livello nazionale e globale.