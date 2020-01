Generali inaugura “Energy Hub”, uno spazio dedicato al benessere dei dipendenti

editato in: da

(Teleborsa) – Generali inaugura “Energy Hub” nella Torre Generali a Citylife a Milano, un laboratorio innovativo dedicato all’attivazione dell’energia fisica e mentale di tutti i dipendenti e alla promozione di stili di vita sani e sostenibili. Il lancio dell’Energy Hub si pone come la tappa più recente di un vero e proprio percorso di welfare per i dipendenti del Gruppo Generali. Sono previsti corsi gratuiti come yoga e pilates per passare poi a percorsi più innovativi e che valorizzano le politiche aziendali di Diversity & Inclusion quali corsi di difesa personale, corsi per le neo mamme che rientrano al lavoro e corsi di riabilitazione orientati a specifiche disabilità.

All’interno dell’Energy Hub è stato allestito anche un simulatore di Formula 1 che riproduce l’esperienza di un pilota professionista in pista, stimolando l’attenzione, la motivazione e la presa di decisione in contesti sfidanti.

Energy Hub, informa una nota, è stato disegnato in coerenza con le linee guida del Ministero della Salute in ambito di prevenzione. Al suo interno una equipe di medici professionisti ha studiato una serie di esercizi e percorsi volti ad attivare

l’energia delle persone coinvolte. Il Gruppo Generali è affiancato da Med-Ex, società specializzata nella promozione di programmi di prevenzione sui corretti stili di vita, che da 25 anni si occupa dell’assistenza medica e della preparazione sportiva dei piloti della Scuderia Ferrari. Inoltre, la realizzazione dell’Energy Hub ha potuto fare leva sulle competenze e l’esperienza diretta di Generali Welion, la società di welfare integrato che, nell’ambito di Country Italia e del Gruppo Generali, offre alle aziende percorsi di salute e benessere per i dipendenti e soluzioni all’avanguardia nel mondo del welfare aziendale.

“Crediamo sia importante mettere i colleghi nelle migliori condizioni per sentirsi bene al lavoro e trovare i giusti stimoli ed energie per

potersi focalizzare al meglio sugli ambiziosi obiettivi che ci poniamo di raggiungere. Il benessere dei dipendenti non si misura

solo grazie all`attivazione delle energie fisiche e mentali, ma anche grazie alla prevenzione e alla conoscenza di cosa

significhi condurre una vita sana. A questo proposito abbiamo previsto la realizzazione di workshop volti ad affrontare temi

quali l’alimentazione, il sonno, l’ageing population”, ha commentato Maurizia Cecchet, Human Capital Director, Generali Group

Investments Asset & Wealth Management.