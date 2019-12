Garanzia giovani ANPAL: cosa è e come iscriversi online

editato in: da

Da dicembre 2019, i ragazzi e le ragazze tra 15 e 29 anni che volessero entrare all’interno del progetto “Garanzia giovani” possono farlo direttamente attraverso il portale ANPAL. E’ la stessa Agenzia a darne notizia, pubblicando un annuncio sul sito Internet con il quale spiega le modalità di partecipazione e le opportunità che i NEET possono cogliere grazie al programma.

Come si legge nella comunicazione dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, infatti, i principali destinatari dell’iniziativa sono tutti i giovani italiani “Not in employment, education or training“, ossia che non hanno un lavoro e che non seguono alcun corso scolastico o di formazione lavorativo. Secondo le ultime statistiche, in Italia sono oltre 2 milioni e mezzo di persone, e rappresentano il 23,4% dei giovani della stessa età sul territorio nazionale. Insomma, una vera e propria emergenza che si spera di contrastare anche con il progetto Garanzia giovani.

Dal maggio 2014 a oggi, infatti, 1 milione e mezzo di ragazzi e ragazze tra 15 e 29 anni ha aderito al programma, partecipando così a corsi di formazione, periodi di stage e tirocini lavorativi e, in moltissimi casi, trovando un lavoro. Con l’iniziativa dell’ANPAL, partecipare a un progetto Garanzia Giovani sarà ancora più semplice: gli interessati, infatti, potranno iscriversi direttamente dal portale MyANPAL e usufruire delle opportunità lavorative, formative o di avviamento all’autoimprenditorialità.

Per iscriversi a Garanzia giovani dal sio dell’Agenzia Politiche Attive del Lavoro sarà necessario avere un account ANPAL già attivo, uno SPID o credenziali CdS (Carta dei Servizi). Una volta all’interno del proprio profilo personale, si potrà aderire al programma di formazione e tirocinio lavorativo della regione di residenza, e da lì visualizzare tutte le offerte e opportunità disponibili in quel momento. Inoltre, dalla propria area personale sarà possibile visualizzare i patti di servizio presi in carico a livello nazionale e i percorsi formativi in corso o portati a conclusione.

La sezione dedicata al progetto “Garanzia giovani” dovrebbe, nei piani ANPAL, agevolare il lavoro anche degli operatori regionali e nazionali implicati nel progetto. I primi potranno gestire informazioni anagrafiche e procedure di chi ha aderito a Garanzia giovani; per i secondi sarà più semplice avviare e gestire la presa in carico dei candidati e visualizzare le informazioni di chi ha già aderito al programma.