Frontex cerca 700 doganieri (stipendi da 2.700 euro): requisiti e come candidarsi

Magari per molti non sarà il lavoro dei sogni, ma è molto ben pagato e, soprattutto, permette di stare a contatto con le persone tutto il giorno. Se queste due caratteristiche sono più che sufficienti per voi, allora non potete farvi sfuggire l’annuncio di lavoro pubblicato da Frontex sul proprio sito web.

Frontex è l’agenzia creata dall’Unione Europea per il controllo e la gestione unificata e coordinata dei confini dei 28 Paesi membri (quasi 27, vista la Brexit sempre più imminente). E, con l’annuncio di lavoro appena citato, punta a creare il primo “corpo in uniforme” sovranazionale europeo. Nello specifico, Frontex cerca i primi 700 agenti di frontiera dell’Unione Europea: verranno impiegati a supporto dei colleghi dei corpi di polizia nazionali o, in casi speciali, anche al di fuori dei confini europei, collaborando con le polizie di frontiera dei Paesi che hanno sottoscritto accordi con l’UE.

Cosa faranno i doganieri dell’Unione Europea

Nel bando pubblicato da Frontex sul proprio sito web vengono specificate le mansioni che i doganieri continentali saranno chiamati a svolgere. Come detto, il loro sarà un lavoro di supporto alle polizie di frontiera nazionali, con le quali collaboreranno sia per il controllo delle frontiere esterne sia per quelle interne. I selezionati saranno a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali nei Paesi in cui opereranno e potranno dunque chiedere i documenti e identificare persone sospette; rifiutare l’ingresso nel Paese ed essere parte attiva nelle operazioni di recupero e salvataggio di persone in pericolo.

I doganieri europei indosseranno un’uniforme distintiva, saranno dotati di una pistola di servizio ed equipaggiati con strumentazione elettronica di ultima generazione.

Requisiti del bando Frontex per la polizia di frontiera europea

Trattandosi di un lavoro di responsabilità, i requisiti per candidarsi al ruolo di doganiere europeo sono molto elevati. Dovranno avere un’età massima di 47 anni e, preferibilmente, esperienza pregressa in un corpo di polizia. In particolare, Frontex cerca personale che abbia esperienza come doganiere, guarda costiera e guardia di frontiera, servizi d’emergenza, gestione di crisi civili, militare anche in congedo.

Il bando, nello specifico, è rivolto a tre differenti figure professionali: funzionari di frontiera di livello base; funzionari di frontiera di livello intermedio e funzionari di frontiera di livello avanzato. I primi avranno bisogno di un diploma universitario di primo livello (laurea triennale) o esperienza lavorativa equivalente; i secondi un diploma di istruzione secondaria e almeno tre anni di “appropriata” esperienza lavorativa; i terzi dovranno avere una laurea specialistica.

Lo stipendio massimo per un funzionario di livello base è di 2.710 euro mensili, ai quali potranno aggiungersi varie indennità.

Come candidarsi al bando Frontex

Per candidarsi al bando Frontex si dovrà seguire la procedura web presente sul sito dell’agenzia comunitaria. Chi vuole candidarsi come funzionario di livello base dovrà accedere a questa pagina e inserire le informazioni richieste; i candidati alla carica di funzionario di livello intermedio dovranno accedere a questa pagina e completare la procedura; i candidati a funzionario di livello avanzato dovranno seguire la procedura presente a questa pagina.

Processo di reclutamento doganieri Frontex

Le candidature possono essere inviate a partire dal 24 ottobre fino al 16 dicembre 2019, mentre le procedure di selezione termineranno nel marzo 2020. Tra maggio e novembre 2020 verrà svolto un periodo di formazione e tirocinio, mentre nel gennaio 2021 entreranno in servizio i primi doganieri europei.

Ovviamente, il Paese di destinazione verrà deciso da Frontex e non è detto che coincida con la propria nazione.