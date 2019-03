Le Università italiane più apprezzate della classifica QS 2019

L’Italia ricopre un ruolo di prestigio per quanto riguarda le istituzioni universitarie. Stando alla classifica universitaria mondiale per disciplina, ovvero il, il Bel Paese vanta una presenza massiccia. Per stilare la classificada parte di datori di lavoro e accademici. Tra le, lee la presenza più forte è nelle aree relative alla Medicina e alle Scienze della Vita. Le città con il maggior numero di università in classifica sono risultate Roma (4) e Milano (7).