Le regioni italiane dove lavorano più colf e badanti

È un trend ormai in crescita: con l'invecchiamento progressivo della popolazione, cresce anche la richiesta di lavoratori domestici, colf e badanti, che si prendano cura degli anziani. Secondo i dati pubblicati dal Sole24Ore ed elaborati da, associazione nazionale delle famiglie datori di lavoro domestico, le famiglie italiane spendono circaper pagare le collaboratrici domestiche, spesso straniere. Guardando alle cifre, i lavoratori in regola sono, di cui il 54,4% colf e il 45,6% badanti. In soli nove anni, la percentuale è cresciuta di oltre un quarto, registrando un. Numerose però sono le discrepanze tra Nord, Centro e Sud.