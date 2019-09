Le migliori città al mondo dove trovare lavoro: l’Italia arranca

Vorreste cambiare lavoro (e magari anche vita) ma non sapete da dove iniziare? Corre in vostro soccorso Housing Anywhare che, con la ricerca annuale "Le migliori 100 città dove trovare lavoro", vi potrà fornire diversi spunti su dove iniziare a cercare offerte di lavoro in linea con il vostro profilo personale. I risultati della ricerca si basano su sei indicatori (posti di lavoro disponibili, salario medio, costo della vita, start-up score, qualità della vita e apertura mentale) che, secondo la startup specializzata nella ricerca di soluzioni abitative, consentono di individuare quali siano le migliori città al mondo nelle quali cercare una nuova occupazione. Un piccolo spoiler: se siete amanti dei Paesi del nord Europa, sappiate che la classifica conferma i vostri gusti: cinque delle prime dieci mete sono proprio nella parte settentrionale del Vecchio Continente (ben tre in Germania).