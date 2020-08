Le 10 professioni più “salutari”: la classifica

Nella ricerca di una nuova occupazione in buona parte dei casi si fa attenzione ad alcuni fattori principali quali l’incarico, la retribuzione, l’orario e il luogo di lavoro. Ma un aspetto altrettanto importante se non fondamentale per ogni mestiere è la tutela della salute. Il rischio, specifico per ogni lavoro, al quale è sottoposto il nostro corpo, sia da un punto di vista fisico che mentale. Un sondaggio effettuato dal venditore di lenti a contatto online, Lenstore ha rilevato che il 47% degli italiani, quasi la metà, è preoccupato che la propria condizione psico-fisica sia messa in pericolo dalla propria occupazione. I risultati dello studio per determinare quali sono le conseguenze del lavoro sulla salute fisica e mentale delle persone, hanno permesso di stilare una classifica delle professioni più “sane”.