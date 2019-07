Economy News della settimana 8-13 luglio: rimborso 730, bollo auto, reddito di cittadinanza, concorsi e offerte di lavoro

Passato lo spauracchio della procedura d’infrazione per debito eccessivo, il focus dell’informazione economica-finanziaria del nostro Paese si sposta sulla fiscalità (rimborso 730 e novità sul bollo auto), sulle novità riguardanti il reddito di cittadinanza e alcune opportunità di lavoro sia nel settore pubblico sia in quello privato. In quest’ultimo caso, però, le notizie non sono necessariamente positive: le offerte di lavoro ci sono, ma nessuno sembra essere interessato a rispondere. Procediamo però con ordine e partiamo con le ultime novità in campo fiscale.