Ecobonus 110%: cessione del credito e sconto in fattura

In fase di dichiarazione dei redditi, il recupero di quanto sostenuto potrà essere effettuato con 5 quote annuali di pari importo. L’ostacolo principale all’esecuzione dei lavori rimane sempre il soggetto incapiente o chi non può usufruire della detrazione fiscale, che spesso scoraggia le decisioni favorevoli dell’assemblea condominiale e non consente al gruppo di trarre vantaggio dall’investimento. Una novità molto interessante del decreto Rilancio è la possibilità di usufruire della cessione del credito oppure dello sconto in fattura e dare quindi l’opportunità a chi ha commissionato i lavori di evitare di pagare immediatamente il corrispettivo dovuto. Alle stesse imprese poi è lasciata facoltà di recuperare direttamente questo credito d’imposta, oppure di cederlo ad un altro soggetto, come ad esempio una banca. La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono attualmente possibili per molti dei lavori previsti dalle agevolazioni fiscali, come ad esempio il Bonus facciate, la detrazione del 90% della spesa sostenuta per il rifacimento delle facciate dell'edificio.