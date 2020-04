Se il lockdown non è per tutti: i lavori più richiesti nell’emergenza Coronavirus

Il lockdown non è per tutti. Per fortuna. In questa fase di emergenza Coronavirus, con gravissime conseguenze sul piano occupazionale, ci sono diversi settori produttivi, aziende e lavori, invece, che stanno registrando un vero e proprio boom di richieste proprio, e forse grazie, al periodo di quarantena.