Al via il concorso per operatore socio sanitario: 1500 nuovi OSS per il Covid

Dopo i 300 medici e i 500 infermieri, adesso servono 1500 nuovi OSS. La Protezione civile lancia ora un bando per reclutare una nuova task force di 1.500 operatori socio sanitari in tutta Italia. Grazie agli 800 volontari selezionati tra medici e infermieri il Governo ha garantito il sostegno a tutti gli ospedali in condizioni critiche. Questa task force continuerà ad operare sino al termine dell’emergenza e su richiesta delle singole Regioni e delle amministrazioni di competenza.