Colloquio di lavoro: le domande che rivelano la tua personalità

Nel corso di un colloquio di lavoro non vengono prese in esame solamente le nostre esperienze lavorative passate. Ovviamente, l’intervistatore sarà interessato a conoscere quali sono le nostre capacità professionali e quali posizioni abbiamo ricoperto nel corso della carriera. Ma questi non sono gli unici aspetti che un intervistatore cercherà di indagare. Capita sempre più spesso, infatti, che al candidato vengano poste domande comportamentali, utili a rivelare le cosiddette “soft skill” e la personalità di chi si dovrebbe assumere. Per scoprire quali sono le domande comportamentali che un recruiter pone più spesso nel corso di un colloquio, Linkedin ha realizzato una ricerca intervistando circa 1.300 addetti alle risorse umane provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Australia e India per valutare quali sono i loro interessi e cosa cercano di scoprire nel corso dei colloqui di lavoro. Un’analisi che permette di scoprire quali sono le soft skill più ricercate dalle aziende e quali domande attendersi nel corso dell’intervista.