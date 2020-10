Colf e badanti, nuovo contratto dal 1° ottobre: cosa cambia per le famiglie

Importanti novità in arrivo per i circa 860mila collaboratori domestici, colf e badanti, che lavorano presso le famiglie italiane: firmato il nuovo contratto collettivo nazionale del settore domestico, scaduto nel 2016. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre.