La classifica dei lavori più richiesti in Italia secondo Linkedin

Il social delle reti professionali Linkedin ha stilato una classifica dei lavori più richiesti in Italia, basata sulla ricerca delle professioni più in crescita “Jobs on the Rise 2021”. Secondo lo studio sui 15 milioni di iscritti alla piattaforma in Italia, le attività più ricercate nel periodo tra aprile e ottobre riguardano i settori dell'istruzione, della medicina specializzata, del marketing digitale, delle assicurazioni e del supporto alla clientela. Ecco alcuni dei profili più gettonati nel mercato del lavoro nell'era Covid.