Bonus 600 euro Inps, chi l’ha chiesto di più

Anche i professionisti iscritti a cassa previdenziale privata possono richiedere i 600 euro di bonus (per il mese di marzo, diventeranno 800 dal mese di aprile) erogati dal Governo a partite IVA e piccole imprese. Non tutti, ovviamente, possono avanzare richiesta alla cassa del proprio ordine: i requisiti per chiedere il bonus 600 per professionisti sono infatti piuttosto stringenti. Secondo quanto previsto dall'Esecutivo, l'incentivo può essere richiesto solamente da chi nel 2019 ha dichiarato meno di 35 mila euro, oppure da chi ha guadagnato tra 35 e 50 mila euro, ma con calo del 33% del fatturato nei primi tre mesi del 2020. Il bonus professionisti verrà erogato direttamente dalla cassa di appartenenza, che verrà poi rimborsata dallo Stato.