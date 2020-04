Queste aziende hanno assicurato i dipendenti contro il rischio Coronavirus

In questo periodo le aziende italiane hanno dovuto far fronte a una crisi senza precedenti. Le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus hanno portato alla chiusura della gran parte delle attività del nostro Paese, portando le imprese a scegliere la strada della cassa integrazione in deroga (anche se alcune hanno optato per altre opzioni, mantenendo la stessa retribuzione per i dipendenti fermi a casa). Molte altre, ritenute indispensabili, hanno continuato a restare aperte, premiando i dipendenti che hanno garantito la continuità aziendale con aumenti di stipendio o bonus "una tantum". Non solo: molte aziende hanno rafforzato l'offerta di welfare aziendale, offrendo coperture assicurative contro il Coronavirus.