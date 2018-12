I 10 settori lavorativi con i salari più alti

Per chi si avvicina alle prime esperienze nel mondo del lavoro e per chi è già un veterano della carriera, è importante tenere conto della passione per il proprio lavoro, ma anche del guadagno che può derivare dalla professione scelta. L’Osservatorio Job Pricing pubblica ogni anno uno studio, nel quale elenca i settori lavorativi che offrono salari più alti per manager e impiegati. L’analisi e la comparazione si basano sul “Company Salary Index” e sulla Ral, o retribuzione annuale lorda. Ecco i 10 settori lavorativi più remunerativi per dirigenti, manager e impiegati.