Fotografo a domicilio: l’offerta di lavoro da 100.000 dollari di una famiglia

Se sei un fotografo e se ti piace viaggiare, questo potrebbe essere il lavoro che fa per te.

Scoprire nuove località, immortalarle con la propria macchina fotografica e ricevere un compenso: sembra un impiego da sogno che però è realtà. L’annuncio di lavoro in questione promette bene – compreso uno stipendio di tutto rispetto – e il “datore di lavoro” è una famiglia, che a causa “della natura di alto profilo del lavoro del padre”, ha preferito restare nell’anonimato.

I dettagli dell’offerta sono presenti su Perfocal, un portale che mette in contatto gli utenti con fotografi professionisti e la famiglia che ha inserito l’annuncio è alla ricerca di un candidato fotografo “lifestyle” che li accompagni nei loro viaggi per documentarli.

Il contratto, inizialmente previsto per un anno, potrebbe anche essere esteso in seguito. Nel corso dei 12 mesi, sarà richiesto al candidato prescelto una grande dose di flessibilità: il lavoro potrebbe richiedere un impegno anche di 10 ore al giorno e la persona selezionata dovrebbe essere disponibile a partire con poco preavviso e a viaggiare per quasi tutto l’anno. Come si legge nell’annuncio, il fotografo dovrà essere a fianco della famiglia anche in eventi come il Carnevale di Rio de Janeiro, il Mardi Gras a New Orleans, il Gran Premio di Formula Uno a Monaco, ma anche durante delle suggestive immersioni nei mari delle Maldive.

Non è tutto: il candidato avrà la possibilità di visitare diverse località del mondo e viaggiare tra America, Australia, Sud America, Europa dove sono presenti diverse residenze di proprietà della famiglia.

Il contratto, che partirebbe da febbraio 2019, prevede inoltre 30 giorni di ferie durante l’anno, la copertura piena dello stipendio anche in caso di malattia, oltre di tutte le spese previste come vitto, alloggio e viaggio. A tutto questo si aggiunge un lauto stipendio che ammonta a 102.000 dollari.

Quali sono i requisiti richiesti

L’opportunità lavorativa in questione, unica nel suo genere, richiede esperienza e professionalità. Il candidato ideale non deve essere solo un appassionato di foto e di Instagram, ma deve aver maturato un’esperienza di almeno 5 anni come fotografo “lifestyle”. Per il superamento della selezione sarà necessario soddisfare tutti i criteri richiesti e superare una serie di esami, che porterà infine una rosa selezionata di candidati a svolgere un colloquio di un weekend con la famiglia.