Ferrari: bonus da oltre 5mila euro ai dipendenti

Gli ottimi risultati finanziari e operativi raggiunti permettono ai dipendenti Ferrari di portarsi a casa un bonus record per la casa di Maranello. Nelle buste paga di aprile sarà infatti versato il saldo di un premio di competitività che potrà arrivare fino a 5.545,96 euro, quasi 500 euro in più rispetto ai 5.065,35 euro versati l’anno scorso.

Si tratta di un riconoscimento per il contributo a risultati finanziari e operativi che hanno raggiunto i nuovi massimi storici. Le consegne, pari a 8.398 unità, sono risultate in crescita del 4,8% e i ricavi in miglioramento del 10% fino a 3,417 miliardi; l’Ebitda rettificato ha superato il miliardo (1,036 miliardi, +18%), mentre l’utile operativo ha raggiunto i 775 milioni (+30%) e, dulcis in fundo, l’utile netto è balzato del 34% a 537 milioni.

“Grazie a questi parametri – ha spiegato la Fim Cisl dell’Emilia Centrale – il premio complessivo ammonta a 5.183,14 euro, ma chi non ha avuto assenze nel 2017 gode di una valorizzazione del 7% che porta il premio a 5.545,96 euro. È stata comunque applicata una proporzionalità del premio a tutela dei lavoratori assenti per malattia. Il premio di competitività, tra l’altro, ha una tassazione favorevole (imposta al 10%) per chi non supera gli 80 mila euro lordi annui, cioè per la grande maggioranza delle maestranze”.

