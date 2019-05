Ferie estive più lunghe per giudici e avvocati

editato in: da

Ferie più lunghe per giudici e avvocati. Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dello scorso 22 maggio, ha deciso che non potranno essere fissate udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre, allungando così il periodo di riposo che era stato fissato dal Ministero di Grazia e Giustizia dal 26 luglio al 3 settembre.

Niente udienze ordinarie quindi nei 10 giorni antecedenti e nei 5 giorni successivi al periodo di ferie, fatta eccezione per la trattazione degli affari urgenti e indifferibili. Gli uffici giudiziari avranno un “periodo cuscinetto” prima delle ferie per consentire ai magistrati di completare il lavoro residuo e anticipare quello necessario alla ripresa delle udienze, in modo che tutti possano godere di ferie effettive.

La misura si è resa necessaria dopo che il Consiglio di Stato, a fine aprile, pure respingendo il ricorso di alcuni magistrati contro la riduzione a 30 giorni delle ferie (disposto con dl nel 2014), ha richiesto in via urgente un intervento del Csm per ripristinare “un periodo di ferie autentiche, effettive e non già nominali”. Questo perché, per prassi, anche dopo che il periodo di ferie è stato accorciato dall’allora governo Renzi per far fronte all’arretrato, si è continuato a utilizzare parte del periodo di ferie per il deposito di provvedimenti in scadenza e per studiare i fascicoli per la ripresa delle udienze.

Questi cambiamenti avranno inevitabilmente una conseguenza diretta sul lavoro dei magistrati. Ed è lo stesso Csm a sottolinearlo nella delibera: “I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno organizzare il lavoro dei magistrati in modo da assicurare soltanto la trattazione degli affari urgenti e indifferibili, senza la fissazione di udienze ordinarie (come per il periodo feriale) durante il lasso di tempo che va dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre”.